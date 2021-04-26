«Думаете, здесь нужна подпись?» Миранчук выложил фото после разгромной победы «Аталанты»

В матче 33-го тура итальянской Серии А «Аталанта» разгромила «Болонью». Встреча проходила на стадионе «Атлети Адзурри» в Бергамо и завершилась со счётом 5:0. Один из голов в составе хозяев забил российский полузащитник Алексей Миранчук.

На следующий день Миранчук опубликовал в своём «инстаграме» фотографии с матча, написав под ними: «Думаете, здесь нужна подпись?»

Напомним, Алексей Миранчук забил гол на 73-й минуте матча с «Болоньей». Российскому хавбеку ассистировал Йоаким Мехле. Помимо Миранчука, в составе «Аталанты» забивали Дуван Сапата, Луис Мурьель, Руслан Малиновский и Ремо Фройлер.

«Аталанта» набрала 68 очков и поднялась на второе место в таблице итальянской Серии А сезона-2020/2021. «Болонья» (38) находится на 12-м месте.