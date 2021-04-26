«Манчестер Юнайтед» продлил контракт с Эриком Бейи

Защитник «Манчестер Юнайтед» Эрик Бейи продлил контракт с клубом, сообщает пресс-служба манкунианцев.

Ивуариец подписал новый контракт, рассчитанный до июня 2024 года с возможностью продления ещё на год. «Я очень счастлив. Принял решение без раздумий. Я люблю этот клуб, люблю играть за «Манчестер Юнайтед». Я восстановился от травмы и в хорошей форме», — сказал Бейи.

Соглашение 27-летнего ивуарийского футболиста с «красными дьяволами» было рассчитано до лета 2022 года. Напомним, Бейи перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Вильярреала» в 2016 году. В нынешнем сезоне защитник принял участие в восьми матчах английской Премьер-лиги и не сумел отметиться результативными действиями. С 2015 года Бейи вызывается в национальную команду Кот-д'Ивуара.