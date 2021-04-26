«ПСЖ» продлил контракт с 34-летним Навасом ещё на три года

Голкипер «Пари Сен-Жермен» Кейлор Навас продлил контракт с французским клубом.

«Рады сообщить о продлении контракта с Кейлором Навасом. 34-летний голкипер теперь связан соглашением с клубом до 30 июня 2024 года», — сообщает пресс-служба парижан.

В феврале Навас был назван лучшим футболистом десятилетия в КОНКАКАФ по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS). Кроме того, Навас занял 10-е место в списке лучших голкиперов XXI века.



В нынешнем сезоне Навас провёл за «ПСЖ» 37 матчей во всех турнирах и пропустил 28 голов.

Навас является воспитанником костариканской «Саприссы». В «ПСЖ» он перешёл в 2019 году из «Реала». В «Реал» Кейлор перешёл летом 2014 года из «Леванте». Также голкипер выступал за «Альбасете». За сборную Коста-Рики сыграл 92 матча.