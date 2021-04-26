Робертсон: «Ливерпуль» создан для Лиги чемпионов. Непоподание туда — катастрофа

Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон высказался о результатах команды в этом сезоне.
«Ливерпуль» создан для Лиги чемпионов. В этом году мы дошли до четвертьфинала ЛЧ и до сих пор разочарованы вылетом из турнира. За последние четыре года мы дважды играли в финале, а в прошлом сезоне с комфортным отрывом взяли АПЛ. Если мы не попадём в Лигу чемпионов, то это, конечно, станет большим ударом для клуба.
Готовность бороться до конца заложена в основы «Ливерпуля». Этим мы и должны заняться. Даже если нам удастся победить в пяти оставшихся матчах, этого результата может не хватить для попадания в Лигу чемпионов. Однако мы до последнего должны оказывать давление на другие клубы.
В этом сезоне было слишком много матчей, в которых мы потеряли очки. К сожалению, если вы берёте всего пять очков в домашних матчах с командами с шести нижних строчек в турнирной таблице, то вам будет сложно попасть в Лигу чемпионов», – приводит слова шотландца Daily Mail.
«Ливерпуль» в 33 матчах набрал 54 очка и занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ. Отставание от «Челси», идущего на четвёртом месте, составляет четыре очка. В Лигу чемпионов сезона-2021/2022 от Англии попадают четыре первых места по результатам АПЛ сезона-2020/2021.
- 26 апреля 2021
-
23:30
-
23:27
-
23:26
-
22:54
-
22:54
-
22:51
-
22:34
-
22:34
-
22:33
-
22:25
-
22:13
-
22:08
-
22:02
-
21:50
-
21:33
-
21:33
-
21:27
-
21:09
-
21:02
-
20:36
-
20:34
-
20:25
-
20:20
-
20:11
-
20:07
-
20:07
-
20:07
-
19:53
-
19:45
-
19:35
-
19:26
-
19:17
-
19:00
-
18:57
-
18:49