Робертсон: «Ливерпуль» создан для Лиги чемпионов. Непоподание туда — катастрофа

Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон высказался о результатах команды в этом сезоне.



«Ливерпуль» создан для Лиги чемпионов. В этом году мы дошли до четвертьфинала ЛЧ и до сих пор разочарованы вылетом из турнира. За последние четыре года мы дважды играли в финале, а в прошлом сезоне с комфортным отрывом взяли АПЛ. Если мы не попадём в Лигу чемпионов, то это, конечно, станет большим ударом для клуба.



Готовность бороться до конца заложена в основы «Ливерпуля». Этим мы и должны заняться. Даже если нам удастся победить в пяти оставшихся матчах, этого результата может не хватить для попадания в Лигу чемпионов. Однако мы до последнего должны оказывать давление на другие клубы.



В этом сезоне было слишком много матчей, в которых мы потеряли очки. К сожалению, если вы берёте всего пять очков в домашних матчах с командами с шести нижних строчек в турнирной таблице, то вам будет сложно попасть в Лигу чемпионов», – приводит слова шотландца Daily Mail.



«Ливерпуль» в 33 матчах набрал 54 очка и занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ. Отставание от «Челси», идущего на четвёртом месте, составляет четыре очка. В Лигу чемпионов сезона-2021/2022 от Англии попадают четыре первых места по результатам АПЛ сезона-2020/2021.

Эндрю Робертсон: «Ливерпуль» не учится на своих ошибках