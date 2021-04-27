Защитник «Челси» Аспиликуэта может перейти в «Атлетико»

Защитник лондонского «Челси» Сесар Аспиликуэта может продолжить карьеру в испанской Примере. На 31-летнего футболиста претендует мадридский «Атлетико», информирует El Gol Digital.

«Матрасники» хотят подписать Аспиликуэту в летнее трансферное окно. Действующий контракт Сесара с «Челси» рассчитан до лета 2022 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость испанца в € 17 млн.

Аспиликуэта перешёл в лондонский «Челси» из «Марселя» в 2012 году. Сумма той сделки составила € 8,8 млн. Сесар является воспитанником футбольной академии испанской «Осасуны».

В сезоне-2020/2021 Аспиликуэта провёл в составе «аристократов» 35 матчей, забил один гол и отдал две результативные передачи. Также на счету Сесара 25 матчей за сборную Испании.