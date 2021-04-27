Экс-игрок «Шахтёра» и «Манчестер Сити» возглавил команду бразильской Серии D

Бывший полузащитник донецкого «Шахтёра», «Манчестер Сити» и сборной Бразилии Элано стал главным тренером «Ферровиарии», выступающей в бразильской Серии D.



39-летний специалист подписал контракт, рассчитанный до конца сезона.

Ранее Элано тренировал «Сантос», «Интернасьонал Лимейра» и «Фигейренсе».

Элано становился двукратным чемпионом Бразилии (2002, 2004) в составе «Сантоса» и двукратным чемпионом Украины (2004/2005 и 2005/2006) в составе «Шахтёра». Также бразильский футболист выступал за «Гуарани», «Интернасьонал», «Галатасарай», «Гремио», «Фламенго» и индийский «Ченнайин». В 2016 году Элано принял решение завершить игровую карьеру. За сборную Бразилии полузащитник провёл 50 матчей, забил девять мячей.