Экс-игрок «Шахтёра» и «Манчестер Сити» возглавил команду бразильской Серии D
Бывший полузащитник донецкого «Шахтёра», «Манчестер Сити» и сборной Бразилии Элано стал главным тренером «Ферровиарии», выступающей в бразильской Серии D.
39-летний специалист подписал контракт, рассчитанный до конца сезона.
Ранее Элано тренировал «Сантос», «Интернасьонал Лимейра» и «Фигейренсе».
Элано становился двукратным чемпионом Бразилии (2002, 2004) в составе «Сантоса» и двукратным чемпионом Украины (2004/2005 и 2005/2006) в составе «Шахтёра». Также бразильский футболист выступал за «Гуарани», «Интернасьонал», «Галатасарай», «Гремио», «Фламенго» и индийский «Ченнайин». В 2016 году Элано принял решение завершить игровую карьеру. За сборную Бразилии полузащитник провёл 50 матчей, забил девять мячей.
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