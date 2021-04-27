Итальянские СМИ присоединились к критике Криштиану Роналду

Итальянские СМИ раскритиковали игру нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду в последних матчах, сообщает Football Italia. Свой последний гол в чемпионате Италии Криштиану забил 7 апреля в ворота «Наполи» (2:1).
Сообщается, La Gazzetta dello Sport подчёркивает, что такая безголевая серия «кажется целым столетием для такой звезды, как он». Corriere dello Sport пишет, что Роналду «заметили только тогда, когда он допустил ошибку, из-за которой „Фиорентина“ чуть не забила». Туринская газета Tuttosport утверждала: «Можно было бы почти спросить, справляется ли он с собой в преддверии чемпионата Европы этим летом. Проблема в том, что теперь он играет один».
Ранее сообщалось, что болельщики «Ювентуса» также раскритиковали игру Роналду.
В текущем сезоне Криштиану Роналду принял участие в 39 встречах за «Ювентус» во всех турнирах, отметившись в них 32 забитыми мячами и 9 результативными передачами.
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