Флик обратился к игрокам, руководству и болельщикам «Баварии»

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик, которого после окончания сезона сменит Юлиан Нагельсман, в своём обращении подвёл итоги работы в мюнхенской команде.
«Для меня последние два года останутся незабываемыми. Эмоции, победы, титулы, ежедневная работа на поле — всё это доставляло мне огромное удовольствие. Это было выдающееся время. Успех приносит только совместная работа! Тренер — ничто без своей команды, и мне посчастливилось встретить здесь, в Мюнхене, фантастических игроков, персонал и тренерский штаб.
Спасибо, ребята, спасибо, Кэтлин! Особая благодарность президенту Герберту Хайнеру, а также всему совету директоров во главе с Карлом-Хайнцем Румменигге, Оливером Каном и Хасаном Салихамиджичем за то, что они дали мне возможность тренировать эту замечательную команду. Однако самые большие успехи мы не смогли отпраздновать с болельщиками. Я скучал по ним в каждой игре. В будущем желаю семье «Баварии» только самого лучшего. Это не пустые слова, когда говорю, что работать в «Баварии» было для меня очень большой честью», — приводит слова Флика пресс-служба «Баварии».
- 27 апреля 2021
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