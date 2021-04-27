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Флик обратился к игрокам, руководству и болельщикам «Баварии»

Флик обратился к игрокам, руководству и болельщикам «Баварии»
Футбол / Германия 0

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик, которого после окончания сезона сменит Юлиан Нагельсман, в своём обращении подвёл итоги работы в мюнхенской команде.

«Для меня последние два года останутся незабываемыми. Эмоции, победы, титулы, ежедневная работа на поле — всё это доставляло мне огромное удовольствие. Это было выдающееся время. Успех приносит только совместная работа! Тренер — ничто без своей команды, и мне посчастливилось встретить здесь, в Мюнхене, фантастических игроков, персонал и тренерский штаб.

Спасибо, ребята, спасибо, Кэтлин! Особая благодарность президенту Герберту Хайнеру, а также всему совету директоров во главе с Карлом-Хайнцем Румменигге, Оливером Каном и Хасаном Салихамиджичем за то, что они дали мне возможность тренировать эту замечательную команду. Однако самые большие успехи мы не смогли отпраздновать с болельщиками. Я скучал по ним в каждой игре. В будущем желаю семье «Баварии» только самого лучшего. Это не пустые слова, когда говорю, что работать в «Баварии» было для меня очень большой честью», — приводит слова Флика пресс-служба «Баварии».

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