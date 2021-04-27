Опубликованы неожиданные результаты медкомиссии по расследованию смерти Марадоны

В Аргентине опубликовали неофициальные результаты медкомиссии по расследованию смерти легендарного игрока сборной Аргентины Диего Марадоны, сообщает Toda Pasion.

Врачи подтвердили, что причиной смерти Марадоны была ранее существовавшая болезнь сердца, сообщают источники. Диего умер 25 ноября между 04:00 и 06:00, во время сна. Выяснилось, что медики, прибывшие на вызов в дом экс-футболиста, пытались его реанимировать в течение 45 минут, хотя его тело уже было холодным. Смерть Марадоны констатировали в 13:15. Отметим, что одна из медсестёр заявляла, что Диего просыпался и вставал утром.

В отчёте говорится, что из-за употребления наркотиков Марадона страдал дилатационной кардиомиопатией с ухудшением систолической функции левого желудочка. Однако его врачи, судя по всему, не знали о заболевании экс-футболиста. Кроме того, у Диего были сердечная и почечная недостаточность, а также цирроз, которые вызывают задержку в организме натрия и воды. Отсутствие диеты способствовало увеличению потребления натрия, и это могло стать причиной декомпенсации и отёка легких, что и привело к смерти Марадоны.

Ранее судебная служба Аргентины увеличила количество подследственных, добавив к делу ещё трёх человек. В дело были внесены психолог Карлос Диас, лечивший Диего за несколько месяцев до его смерти, и два медработника — Дахиана Хизела Мадрид и Рикардо Альмирон. Они обвиняются в халатности. Аналогичное обвинение ранее получил психиатр Агустина Косачов. Сообщалось, что доктор Леопольдо Луке, который был лечащим врачом Марадоны, обвиняется в подделке подписей легендарного аргентинца на некоторых важных документах.