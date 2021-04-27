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У Ильи Геркуса родилась дочь

У Ильи Геркуса родилась дочь
Футбол / РПЛ 0

Бывший генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус в своём «инстаграме» сообщил о пополнении в семье.

«Друзья! У меня чудесное событие в жизни — вчера родилась дочь. Я абсолютно счастлив. Познакомьтесь со Стефанией Ильиничной!» — написал Геркус.

Геркус работал в «Локомотиве» с лета 2016 года по декабрь 2018 года. В этот период железнодорожники стали чемпионами России по итогам сезона-2017/2018, а также завоевали национальный Кубок в кампании-2016/2017. Пост генерального директора «Локомотива» после Геркуса занял Василий Кикнадзе, а его впоследствии сменил Владимир Леонченко, который трудится на должности до сих пор.

Ранее Геркус выразил мнение, что новый главный тренер ЦСКА Ивица Олич проработает в клубе недолго.

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