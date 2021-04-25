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Геркус: похоже, Олич не задержится в ЦСКА надолго

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал результат московского дерби «Спартак» — ЦСКА (1:0) в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Похоже, Олич не задержится в ЦСКА надолго», — написал Геркус в своём «твиттере».

В матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» принимал ЦСКА. Встреча проходила на стадионе «Спартака» в Москве и завершилась со счётом 1:0. Столичное дерби обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. На 37-й минуте красную карточку получил полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов. Единственный гол в матче на 52-й минуте забил нападающий «Спартака» Джордан Ларссон.

Московский «Спартак» набрал 50 очков и занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Столичный ЦСКА (46) — на шестом месте. Лидером чемпионата является «Зенит» (58).