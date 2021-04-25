Геркус: похоже, Олич не задержится в ЦСКА надолго

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал результат московского дерби «Спартак» — ЦСКА (1:0) в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги.
«Похоже, Олич не задержится в ЦСКА надолго», — написал Геркус в своём «твиттере».
В матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» принимал ЦСКА. Встреча проходила на стадионе «Спартака» в Москве и завершилась со счётом 1:0. Столичное дерби обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. На 37-й минуте красную карточку получил полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов. Единственный гол в матче на 52-й минуте забил нападающий «Спартака» Джордан Ларссон.
Московский «Спартак» набрал 50 очков и занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Столичный ЦСКА (46) — на шестом месте. Лидером чемпионата является «Зенит» (58).
- 25 апреля 2021
-
20:08
-
20:06
-
20:04
-
20:00
-
19:58
-
19:56
-
19:53
-
19:49
-
19:44
-
19:41
-
19:38
-
19:37
-
19:33
-
19:31
-
19:30
-
19:29
-
19:29
-
19:23
-
19:23
-
19:19
-
19:09
-
19:08
-
19:06
-
19:05
-
19:04
-
18:58
-
18:53
-
18:49
-
18:48
-
18:43
-
18:38
-
18:29
-
18:28
-
18:26
-
18:25