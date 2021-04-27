Сульшер: все мы знаем Джеко. Любая подача «Ромы» в нашу штрафную будет опасной

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер поделился ожиданиями от первого матча 1/2 финала Лиги Европы с «Ромой».

«Я не так много наблюдал за «Ромой». Они хорошо защищаются, как и все итальянские команды. Все мы знаем Эдина Джеко, так что любая подача в нашу штрафную будет опасной. Это достойное еврокубковое противостояние, потому что у «Ромы» богатая история. С итальянскими командами мы традиционно играем хорошо. К этим матчам подойдём с надеждой пробиться в финал. Было бы здорово завершить сезон с трофеем», — приводит слова Сульшера пресс-служба УЕФА.

Первый матч «Манчестер Юнайтед» и «Ромы» пройдёт 29 апреля в Англии. Начало матча — в 22:00 мск. Ответная встреча состоится 6 мая в Италии.