Сульшер: все мы знаем Джеко. Любая подача «Ромы» в нашу штрафную будет опасной
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер поделился ожиданиями от первого матча 1/2 финала Лиги Европы с «Ромой».
«Я не так много наблюдал за «Ромой». Они хорошо защищаются, как и все итальянские команды. Все мы знаем Эдина Джеко, так что любая подача в нашу штрафную будет опасной. Это достойное еврокубковое противостояние, потому что у «Ромы» богатая история. С итальянскими командами мы традиционно играем хорошо. К этим матчам подойдём с надеждой пробиться в финал. Было бы здорово завершить сезон с трофеем», — приводит слова Сульшера пресс-служба УЕФА.
Первый матч «Манчестер Юнайтед» и «Ромы» пройдёт 29 апреля в Англии. Начало матча — в 22:00 мск. Ответная встреча состоится 6 мая в Италии.
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