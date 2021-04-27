Джеко: «МЮ» — фаворит, но сам факт выхода в полуфинал даёт нам право на надежду
Нападающий «Ромы» Эдин Джеко поделился ожиданиями от первого матча 1/2 финала Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед».
«Мы знаем силу соперника, «Манчестер Юнайтед» — определённо фаворит. Однако сам факт выхода в полуфинал даёт нам право на надежду. Понимаем, что у нас тоже есть класс. Прежде всего надо будет играть как команда, как единое целое. И тогда будет возможно всё», — приводит слова Джеко пресс-служба УЕФА.
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер заявил, что из-за наличия в составе «Ромы» Эдина Джеко любая подача в штрафную манкунианцев будет опасной.
Первый матч «Манчестер Юнайтед» и «Ромы» пройдёт 29 апреля в Англии. Начало матча — в 22:00 мск. Ответная встреча состоится 6 мая в Италии.
Сульшер: все мы знаем Джеко. Любая подача «Ромы» в нашу штрафную будет опасной
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