Джеко: «МЮ» — фаворит, но сам факт выхода в полуфинал даёт нам право на надежду

Нападающий «Ромы» Эдин Джеко поделился ожиданиями от первого матча 1/2 финала Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед».

«Мы знаем силу соперника, «Манчестер Юнайтед» — определённо фаворит. Однако сам факт выхода в полуфинал даёт нам право на надежду. Понимаем, что у нас тоже есть класс. Прежде всего надо будет играть как команда, как единое целое. И тогда будет возможно всё», — приводит слова Джеко пресс-служба УЕФА.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер заявил, что из-за наличия в составе «Ромы» Эдина Джеко любая подача в штрафную манкунианцев будет опасной.

Первый матч «Манчестер Юнайтед» и «Ромы» пройдёт 29 апреля в Англии. Начало матча — в 22:00 мск. Ответная встреча состоится 6 мая в Италии.