Бикфалви: Суперлига — это катастрофа. 99% футболистов её не поддерживают

Полузащитник «Урала» Эрик Бикфалви оценил идею создания Европейской Суперлиги и признался, что является болельщиком мадридского «Реала».
«Полуфинал Лиги чемпионов? Я болею за «Реал». Будет хорошая игра, полуфинал. Большое разочарование, что игра пройдёт без болельщиков, но надеюсь, что в финале будут фанаты.
Суперлига — это катастрофа. Она убивает весь смысл футбола в Европе. Мне кажется, что 99% футболистов не поддерживают Суперлигу», — приводит слова Бикфалви «Матч ТВ».
Напомним, ранее участие в Суперлиге подтвердили такие топ-клубы, как «Милан», «Арсенал», мадридский «Атлетико», «Челси», «Барселона», миланский «Интер», туринский «Ювентус», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал» и «Тоттенхэм Хотспур». Однако после ряда призывов от футбольных федераций и ассоциаций, а также после угроз санкциями от УЕФА и ФИФА клубы один за другим начали отказываться от участия в турнире.
- 27 апреля 2021
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