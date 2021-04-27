Бикфалви: Суперлига — это катастрофа. 99% футболистов её не поддерживают

Полузащитник «Урала» Эрик Бикфалви оценил идею создания Европейской Суперлиги и признался, что является болельщиком мадридского «Реала».

«Полуфинал Лиги чемпионов? Я болею за «Реал». Будет хорошая игра, полуфинал. Большое разочарование, что игра пройдёт без болельщиков, но надеюсь, что в финале будут фанаты.

Суперлига — это катастрофа. Она убивает весь смысл футбола в Европе. Мне кажется, что 99% футболистов не поддерживают Суперлигу», — приводит слова Бикфалви «Матч ТВ».

Напомним, ранее участие в Суперлиге подтвердили такие топ-клубы, как «Милан», «Арсенал», мадридский «Атлетико», «Челси», «Барселона», миланский «Интер», туринский «Ювентус», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал» и «Тоттенхэм Хотспур». Однако после ряда призывов от футбольных федераций и ассоциаций, а также после угроз санкциями от УЕФА и ФИФА клубы один за другим начали отказываться от участия в турнире.