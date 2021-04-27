Красная карточка, полученная Бальбуэна в матче с «Челси», отменена

Красная карточка, показанная защитнику «Вест Хэм Юнайтед» Фабиану Бальбуэна в матче 33-го тура английской Премьер-лиги с «Челси», была отменена, сообщает Sky Sports.



Напомним, на 80-й минуте Бальбуэна при попытке выбить мяч прямой ногой шипами въехал в ногу защитнику «Челси» Бенджамину Чилуэллу. После просмотра видеоповтора арбитр удалил 29-летнего парагвайца, оставив «Вест Хэм» в меньшинстве.



После матча «Вест Хэм» подал апелляцию на решение арбитра об удалении Бальбуэна. По информации источника, апелляция была удовлетворена.



Встреча, прошедшая 24 апреля на Олимпийском стадионе в Лондоне, завершилась победой «Челси» со счётом 1:0. Единственный гол был забит на 43-й минуте встречи — Чилуэлл с левого фланга прострелил в район 11-метровой отметки, откуда нападающий Тимо Вернер одним касанием переправил мяч в сетку.

Видео удаления Бальбуэна