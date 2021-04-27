«Торонто» в шутку объявил о краткосрочной аренде аллигатора

«Торонто» иронично отреагировал на инцидент с появлением аллигатора на поле во время недавней тренировки команды. Клуб, выступающий в MLS, в шутку объявил об аренде хищника.



«ФК «Торонто» договорился с Алли Гатором о краткосрочной аренде. Добро пожаловать, Гатор», — говорится в сообщении, опубликованном на странице «Торонто» в соцсетях.

Фото можно посмотреть на странице «Торонто» в «Твиттере».

Напомним, ранее тренировку «Торонто» чуть не сорвал аллигатор, внезапно появившийся на поле. Игроки не стали покидать поле и наблюдали за хищником, находясь в непосредственной близости от него. Аллигатор сначала отправился к электрокару, а затем сделал «скоростной рывок» в сторону игроков, чем напугал их.

Вынудить животное покинуть поле пытался и водитель электрокара, и сами футболисты, которые пробовали испугать его мячом. Но тщетно — аллигатор продолжал лежать на газоне. В итоге страх футболистов сменился на восторженное недоумение, и они стали фотографироваться на фоне крокодила. Впоследствии животное самостоятельно покинуло газон.