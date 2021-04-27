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«Реал» и «Челси» сыграли вничью в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов

«Реал» и «Челси» сыграли вничью в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов
Футбол / Лига чемпионов 0

В первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА мадридский «Реал» принимал лондонский «Челси». Встреча проходила на стадионе «Альфредо Ди Стефано» в Мадриде (Испания) и завершилась со счётом 1:1. Матч обслуживала бригада арбитров из Нидерландов во главе с Данни Маккели.

Счёт в матче открыл «Челси». На 14-й минуте гол забил атакующий полузащитник «аристократов» Кристиан Пулишич. «Реал» восстановил равенство на табло на 29-й минуте. Карим Бензема забил гол, получив мяч после скидки в районе 11-метровой отметки. Финальный свисток арбитра зафиксировал ничью, которая сохраняет интригу перед ответной встречей.

Ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА «Челси» — «Реал» пройдёт 5 мая на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия).

Напомним, в полуфинал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов также вышли «Манчестер Сити» и «Пари Сен-Жермен», которые проведут матчи 28 апреля и 4 мая.

Лига чемпионов. 1/2 финала. 1-й матч
27 апреля 2021, вторник. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 1
Челси
Лондон, Англия
0:1 Пулишич – 14'   1:1 Бензема – 29'
У «Челси» были великолепные 20 минут. А у Бензема — всего одна секунда, и её хватило
Неожиданные решения Зидана в первом тайме мешали «Реалу», но после гола Бензема матч выровнялся.
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