«Реал» и «Челси» сыграли вничью в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов

В первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА мадридский «Реал» принимал лондонский «Челси». Встреча проходила на стадионе «Альфредо Ди Стефано» в Мадриде (Испания) и завершилась со счётом 1:1. Матч обслуживала бригада арбитров из Нидерландов во главе с Данни Маккели.

Счёт в матче открыл «Челси». На 14-й минуте гол забил атакующий полузащитник «аристократов» Кристиан Пулишич. «Реал» восстановил равенство на табло на 29-й минуте. Карим Бензема забил гол, получив мяч после скидки в районе 11-метровой отметки. Финальный свисток арбитра зафиксировал ничью, которая сохраняет интригу перед ответной встречей.

Ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА «Челси» — «Реал» пройдёт 5 мая на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия).

Напомним, в полуфинал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов также вышли «Манчестер Сити» и «Пари Сен-Жермен», которые проведут матчи 28 апреля и 4 мая.