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Тарасов: хочу снова оказаться на поле. Сейчас я выхожу на пик формы

Тарасов: хочу снова оказаться на поле. Сейчас я выхожу на пик формы
Футбол / РПЛ 0

Бывший полузащитник московского «Локомотива» и казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов рассказал о подготовке к возобновлению профессиональной карьеры.

«Вы не представляете, как я соскучился по футболу! За 15 лет карьеры в футболе, я никогда не имел такого желания выйти на поле, как сейчас. Каждый раз, когда я общаюсь со своими друзьями из «Локомотива», «Рубина» и других клубов, у меня внутри всё переворачивается. Я хочу снова оказаться на поле. Снова почувствовать дух победы!

Последние дни из прессы и в личку в «Инстаграме» на меня льётся много хейта. Мол, пора завязывать с футболом. Что я засиделся, потерял форму и стал блогером. Будь это правдой, я бы не тренировался по 4-5 часов в день. Сейчас я выхожу на пик формы. И жду момента, чтобы выйти на поле и не словом, а делом доказать это! Я хочу побеждать!

И больше всего мне придаёт сил ваша поддержка! Те люди, кто за годы общения стали мне родными. Я вижу ваши комментарии и читаю сообщения в личку. Спасибо Вам за то, что вы со мной!» — написал Тарасов в своём «инстаграме».

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