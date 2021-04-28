Почеттино: «Ман Сити» — лучшая команда в мире. «ПСЖ» будет сложнее, чем с «Баварией»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино высказался о предстоящем противостоянии с «Манчестер Сити» в полуфинале Лиги чемпионов.
«Я очень хорошо знаю Фила Фодена по работе в Англии. Мы должны контролировать этого игрока. У нас есть идеи, как это сделать, но задача тяжелейшая. Но столь же тяжело будет против Рияда Мареза, Кевина Де Брёйне, Рахима Стерлинга, Серхио Агуэро и Габриэла Жезуса. Это лучшая команда мира. У них великолепные игроки и отличный тренерский штаб.
Бернат и Алекс вне игры, остальные готовы выйти на поле. «Сити» — одна из лучших команд планеты, у них лучший тренер. Конечно, это будет сложнее, чем было с «Баварией», но посмотрим, кто знает. Самое важное — это 180 минут, по итогам которых решится, кто выйдет в финал. Мы должны сыграть лучше», — цитирует Почеттино пресс-служба УЕФА.
Первый матч между «ПСЖ» и «Манчестер Сити» пройдёт сегодня, 28 апреля, на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Начало — в 22:00 мск. Ответная встреча состоится в Манчестере 4 мая.
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