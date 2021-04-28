ЭСК РФС признала, что нужно было назначить пенальти в пользу «Динамо» в матче с «Химками»

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза разобрала спорные эпизоды из матча 27-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» — «Химки» (0:1).
Хозяева обратились в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Евгения Кукуляка в эпизодах с неназначением пенальти в ворота гостей на 79-й и 82-й минутах матча.
«Судья ошибочно не назначил 11-метровый удар в ворота „Химок“ на 79-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что футболист „Химок“ Александр Филин совершает длительную задержку соперника руками, существенно влияя на его возможность овладеть мячом и не имея при этом намерения в мяч играть. Данный эпизод является открытым для VAR, в связи с чем его вмешательство и помощь судье были необходимы.
Судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота „Химок“ на 82-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что нападающий „Динамо“ и два защитника „Химок“ ведут активную борьбу за позицию на футбольном поле при выполнении штрафного удара с использованием задержек и толчков. Комиссия считает задержку соперника Филиным в данном игровом эпизоде недостаточно интенсивной и продолжительной для назначения 11-метрового удара», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте РФС.
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