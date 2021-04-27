«Спартак» тащат в еврокубки вместо «Динамо»? Разбор судейства 27-го тура РПЛ

В завершившемся 27-м туре РПЛ спорных судейских решений было много. Удаление Ахметова, из-за которого ЦСКА уже в первом тайме остался в меньшинстве, до сих пор вызывает вопросы. Претензии возникли и у «Уфы», которая так же, как и ЦСКА, планировала обратиться в ЭСК. А «Динамо» даже высмеяло судейство в соцсетях. Арбитр Игорь Федотов, продолжающий развивать свой YouTube-канал, разобрал все матчи тура.



Слово Федотову.

«Урал» — «Ахмат» — 1:1

На матче работал арбитр Сиденков, который хорошо провёл игру. Это один из новых судей, который старается, пусть иногда что-то не получается: пропустил жёлтые карточки на 5-й и 70-й минутах. Разобрался в моменте с попаданием мяча в руку на 70-й минуте: продолжил игру, так как рука была прижата. Был эпизод на 11-й минуте, когда забивал «Ахмат», — Ильин находился за линией офсайда напротив вратаря. Но это проблема не Сиденкова, а помощника и VAR. С тех кадров, которые я видел, футболист перекрывал обзор Годзюру. Следовало отменить гол. Но если VAR видел момент из-за ворот, поняв, что Ильин не мешал никому – правильно засчитанный гол. Оценка Сиденкова – 8,2.

«Зенит» — «Ротор» — 6:0

На игре работал Мешков, на VAR – Волошин. Очень хорошо отработали: были сложные моменты у Мешкова. Первый момент на 27-й минуте, когда Сантос врывался в штрафную площадь «Ротора», к нему навстречу выбежал Кверквелия. Он успел поставить ногу, и только потом произошёл контакт. Мешков находился в хорошей позиции, разобрался в этом сложном моменте. Решение продолжить игру – верное. Следующий момент на 28-й минуте в атаке «Зенита»: более простой эпизод при выходе Дриусси. Чондрич играл в мяч, только потом произошёл контакт. Мешков находился не в очень хорошей позиции, но верное решение он принял сам. Сначала в мяч сыграл вратарь, а только потом был контакт.

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На 35-й минуте было падение Мостового в штрафной площади. Игрок пытался ударить по мячу, его опередил защитник «Ротора», выбив мяч. А Мостовой попал по ноге Кипиани: упал, корчился, просил одиннадцатиметровый удар. Было принято верное решение – это не одиннадцатиметровый удар. Если бы Мешков видел всю картину, то это был бы фол в пользу «Ротора».

Ещё один интересный момент при голе Дзюбы. Артём показал майку с надписью. Сравниваем этот эпизод с матчем «Спартак» — «Сочи», где Соболев снял майку и показал фотографию недавно погибшей мамы. Дзюба же майку не снимал, а просто поднял вверх. Никаких нарушений правил здесь нет. Мешков правильно не показал жёлтую карточку. Оценка арбитра – 8,5.

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«Динамо» — «Химки» — 0:1

Матч судил Кукуляк, на VAR – Иванов. На 79-й минуте Филин держал Комличенко на протяжении всего полёта мяча. Комличенко пытался выпрыгнуть, не получилось, потом думал сыграть в отскакивающий мяч. А затем Филин просто завалил игрока «Динамо». Это одиннадцатиметровый удар, плюс у Филина уже была жёлтая карточка. Следовало показать вторую жёлтую и удалить игрока за неспортивное поведение.

Следующий момент на 81-й минуте при атаке «Динамо». Комличенко при подаче в штрафную хотел сыграть в мяч, его схватил защитник двумя руками, не давая добраться до мяча. Всё это видел Кукуляк, VAR почему-то не полез. Наверное, посчитали, что была обоюдная борьба. Но я такого не увидел. Оценка Кукуляка – 7,3.

Я открыл турнирную таблицу, пока «Спартак» не сыграл. Забей «Динамо» гол с одиннадцатиметрового, команда перестроилась и не пропустила бы. В этот момент у «Динамо» было 46 очков, стало бы 49, и команда до матча «Спартака» оставалась бы на третьем месте. А третье место – это уже еврокубки. С чем это связано? Почему не полез VAR? Это не был момент, когда при подаче углового игроки обоюдно держат друг друга. А когда футболист спиной стоит к воротам и всем чем можно сдерживает нападающего, что в первом, что во втором моменте… У меня здесь нет объяснений. А «Спартак» спокойно выходит на третье место.

«Тамбов» — «Локомотив» — 2:5

Матч судил Шадыханов. Был один простой момент для арбитра на 31-й минуте. Думаю, не он назначил одиннадцатиметровый, а с подсказки помощника. Рука Васиева находилась в естественном положении, мяч ушёл на угловой. Арбитр не стал свистеть, а потом бах – назначил одиннадцатиметровый удар. На VAR был Матюнин, который пригласил Шадыханова, который поменял мнение после просмотра. Оценка арбитра – 7,9.

«Уфа» — «Сочи» — 2:3

На матче работал Панин. В моменте на 10-й минуте следовало сразу удалить Цаллагова: прямой ногой он улетел в колено. За такой момент Ахметову показали красную, а здесь – только жёлтую. На 34-й минуте не была показана жёлтая карточка игроку «Сочи», когда тот выставил локоть и попал Иванову по голове. На 45-й минуте – вторая жёлтая карточка Цаллагову за грубую игру. Футболист не успел сыграть в мяч и попал ногой по Иванову, а потом коленом в голеностоп. Панин принял верное решение – второе предупреждение в матче.

На 69-й минуте судья неправильно интерпретировал показ жёлтой карточки Камилову. Футболист отпустил мяч далеко, игрок «Сочи» выбил его и наступил Камилову на голеностоп. Панин показал игроку «Уфы» жёлтую карточку ни за что. В моменте с атакой «Уфы» арбитр правильно разобрался: при простреле руки находились у защитника «Сочи» за спиной. На 89-й минуте Терехов врывался в штрафную и ударил по воротам, ему навстречу вылетел Йокич, выставив локоть в подкате. Панин указал на угловой, находясь в плохой позиции. Арбитра пригласили посмотреть на момент одиннадцатиметрового удара, Панин после просмотра показал прямую красную карточку игроку «Уфы». Это правильное решение. Оценка – 7,8

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«Спартак» — ЦСКА – 1:0

На матче работал Кукуян, Карасёв — на VAR. В моменте на 19-й минуте мяч попал в голову. Во втором — мяч попал в живот. Даже если попал в руку, то мяч летел в него – руки не были отставлены и не увеличивали пространство тела. Пенальти в ворота ЦСКА ставить не за что.

Судьи ошиблись, Ахметова не нужно было удалять в игре со «Спартаком». Ахметов пытался сыграть в мяч, он в него и сыграл. Намерения сыграть в ногу противника не было. А дальше, уже по инерции, влетел в соперника. Плюс у игрока «Спартака» нога на весу, она не в статике. Стоило ограничиться жёлтой карточкой. Здесь с судьями я не согласен. На VAR работал Карасёв, но ему за эту ошибку ничего не будет: свою задачу попасть на Евро он уже решил

Кукуян не вынес ничего, он пошёл смотреть момент и показал красную карточку. Если бы он сначала показал хотя бы жёлтую, можно было поставить 8,3. Но Кукуян не выносил ничего. Оценка – 7,9 (8,3). Кукуян справился, но мне не понравились его действия: был дёрганым, бешеным, орал на всех, как потерпевший. Пропускал какие-то жёлтые, чувствовался нервяк. А эпизод с Ахметовым для меня – жёлтая карточка.

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«Ростов» — «Арсенал» — 1:0

На матче работал Безбородов, на VAR – Мешков. Хорошая работа Мешкова, который разобрался в двух моментах. Первый эпизод на 47-й минуте при атаке «Ростова», когда Альмквист убегал, а с ним бежал Бурлак, хватая за руки и заваливая шведа. Безбородов показал жёлтую. Он посчитал, что в момент падения игрока «Ростова», к мячу устремился Григалава и, наверное, мог успеть к нему. Но на повторе мы прекрасно видим, что защитник никуда не успевал и следовало показать красную карточку, это арбитр и сделал после просмотра VAR.

Следующий момент – одиннадцатиметровый на 73-й минуте. Пантелеев фолил по неосторожности и сбил Альмквиста. Несложный момент для арбитра. Также в эпизоде на 87-й минуте в штрафной «Ростова» следовало назначить одиннадцатиметровый удар. Обухов выставил руку в сторону при ударе по воротам. Безбородов находился очень близко, но этого момента не увидел. После просмотра VAR был назначен одиннадцатиметровый удар с показом жёлтой карточки, так как мяч летел в створ ворот. Оценка Безбородова – 7,4.

«Рубин» — «Краснодар» — 0:1

Казарцев проделал хорошую работу. Разобрался в моменте на 58-й минуте, где Бергу дали пас в штрафную, он упал, хотя мог двигаться к мячу. Никакого контакта между игроками «Рубина» и Бергом не было. Казарцев правильно продолжил игру. Его оценка – 8,4.

Есть такое ощущение, что «Спартак» немного лояльнее стали судить. Может, руководство дало задание особо красно-белых не душить, отпустить. Не знаю, с чем это связано. Сейчас осталось три тура, путёвок в еврокубки мало, а хотят все. Каждый момент начнут под микроскопом рассматривать. Если «Зенит» проиграет «Локомотиву» и будут судейские ошибки в пользу «Локо», то ждём скандала. Если проиграет «Локомотив», а «Спартак» выиграет, будет скандал. Сейчас арбитрам просто надо отработать без ошибок, иначе головы полетят в тартарары. И никакой Вилков со своими комментариями не будет интересен.