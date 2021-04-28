КДК РФС отменил карточку Полоза, но оставил в силе наказания Максименко и Айртона

Стали известны результаты апелляций «Спартака» и «Ростова» по полученным предупреждениям игроков в матчах 27-го тура Российской Премьер-Лиги. Об этом сообщил глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц.
«Отказать в удовлетворении апелляции «Спартака» об отмене предупреждения игроку Максименко. Также отказать в удовлетворении апелляции «Спартака» об исправлении предупреждения игроку Айртону. «Ростов» обращался в КДК по предупреждению футболисту Полозу. Решение КДК — отменить ошибочно применённое предупреждение», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Егор Филин.
Напомним, «Спартак» обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Павла Кукуяна в эпизодах с жёлтыми карточками защитнику Айртону Лукасу и вратарю Александру Максименко, из-за которых игроки пропустят ближайший матч.
- 28 апреля 2021
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