КДК РФС отменил карточку Полоза, но оставил в силе наказания Максименко и Айртона

Стали известны результаты апелляций «Спартака» и «Ростова» по полученным предупреждениям игроков в матчах 27-го тура Российской Премьер-Лиги. Об этом сообщил глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц.



«Отказать в удовлетворении апелляции «Спартака» об отмене предупреждения игроку Максименко. Также отказать в удовлетворении апелляции «Спартака» об исправлении предупреждения игроку Айртону. «Ростов» обращался в КДК по предупреждению футболисту Полозу. Решение КДК — отменить ошибочно применённое предупреждение», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Егор Филин.



Напомним, «Спартак» обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Павла Кукуяна в эпизодах с жёлтыми карточками защитнику Айртону Лукасу и вратарю Александру Максименко, из-за которых игроки пропустят ближайший матч.

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