ЦСКА одолел «Краснодар» в матче за первое место в молодёжном первенстве

В 5-м туре плей-офф молодёжного первенства ЦСКА принимал «Краснодар». Матч прошёл на стадионе «Октябрь» в Москве и завершился со счётом 3:2.
Хозяева вышли вперёд на 21-й минуте благодаря точному удару нападающего Егора Ушакова. Гости ответили спустя всего четыре минуты — пенальти реализовал полузащитник Богдан Рейхмен. В начале второго тайма, на 51-й минуте, армейцы вновь повели в счёте после гола форварда Ильи Вострикова. На 72-й минуте преимущество красно-синих укрепил хавбек Сергей Пряхин. «Быки» сумели отыграть лишь один мяч — на 77-й минуте забил нападающий Игорь Андреев.
ЦСКА, набрав 58 очков, вырвался на первое место в первой группе молодёжного первенства. «Краснодар» (56) располагается на второй строчке.
Результаты параллельных матчей:
«Уфа» — «Динамо» — 0:0
УОР №5 — «Арсенал» — 1:3.
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