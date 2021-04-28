ЦСКА одолел «Краснодар» в матче за первое место в молодёжном первенстве

В 5-м туре плей-офф молодёжного первенства ЦСКА принимал «Краснодар». Матч прошёл на стадионе «Октябрь» в Москве и завершился со счётом 3:2.



Хозяева вышли вперёд на 21-й минуте благодаря точному удару нападающего Егора Ушакова. Гости ответили спустя всего четыре минуты — пенальти реализовал полузащитник Богдан Рейхмен. В начале второго тайма, на 51-й минуте, армейцы вновь повели в счёте после гола форварда Ильи Вострикова. На 72-й минуте преимущество красно-синих укрепил хавбек Сергей Пряхин. «Быки» сумели отыграть лишь один мяч — на 77-й минуте забил нападающий Игорь Андреев.



ЦСКА, набрав 58 очков, вырвался на первое место в первой группе молодёжного первенства. «Краснодар» (56) располагается на второй строчке.

Результаты параллельных матчей:



«Уфа» — «Динамо» — 0:0

УОР №5 — «Арсенал» — 1:3.