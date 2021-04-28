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ЦСКА одолел «Краснодар» в матче за первое место в молодёжном первенстве

ЦСКА одолел «Краснодар» в матче за первое место в молодёжном первенстве
Футбол / РПЛ 0

В 5-м туре плей-офф молодёжного первенства ЦСКА принимал «Краснодар». Матч прошёл на стадионе «Октябрь» в Москве и завершился со счётом 3:2.

Хозяева вышли вперёд на 21-й минуте благодаря точному удару нападающего Егора Ушакова. Гости ответили спустя всего четыре минуты — пенальти реализовал полузащитник Богдан Рейхмен. В начале второго тайма, на 51-й минуте, армейцы вновь повели в счёте после гола форварда Ильи Вострикова. На 72-й минуте преимущество красно-синих укрепил хавбек Сергей Пряхин. «Быки» сумели отыграть лишь один мяч — на 77-й минуте забил нападающий Игорь Андреев.

ЦСКА, набрав 58 очков, вырвался на первое место в первой группе молодёжного первенства. «Краснодар» (56) располагается на второй строчке.

Россия - Молодёжное первенство. Группа I. 5-й тур
28 апреля 2021, среда. 14:00 МСК
ЦСКА-мол.
Москва
Окончен
3 : 2
Краснодар-мол.
Краснодар
1:0 Ушаков – 21'   1:1 Рейхмен – 25' (пен)   2:1 Востриков – 51'   3:1 Пряхин – 72'   3:2 Андреев – 77'

Результаты параллельных матчей:

«Уфа» — «Динамо» — 0:0
УОР №5 — «Арсенал» — 1:3.

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