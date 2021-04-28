Новым главным тренером «РБ Лейпциг» станет наставник «Зальцбурга»

Главный тренер австрийского «Зальцбурга» Джесси Марш после ухода Юлиана Нагельсмана возглавит «РБ Лейпциг», сообщает Bild.
Марш после переговоров с председателем совета директоров «РБ Лейпциг» Оливером Минцлаффом согласился возглавить немецкую команду.
Ранее «Бавария» объявила о назначении наставника «РБ Лейпциг» Юлиана Нагельсмана главным тренером мюнхенской команды с 1 июля 2021 года. Соглашение Нагельсмана с «Баварией» будет действовать до 30 июня 2026 года.
Контракт Нагельсмана с «быками» был рассчитан до лета 2023 года. Нагельсман возглавил «РБ Лейпциг» в 2019 году, а до этого тренировал «Хоффенхайм». За три тура до конца сезона «быки», набрав 64 очка, занимают второе место в турнирной таблице Бундеслиги, уступая лишь «Баварии» (71).
«Зальцбург» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Австрии. На счету команды Марша 38 очков.
- 28 апреля 2021
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