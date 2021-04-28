Стало известно, из-за чего задержаны бывший директор и спортивный директор «Чертаново»

Бывший директор академии «Чертаново» Николай Ларин и спортивный директор клуба Сергей Хабаров задержаны полицией, им могут грозить уголовные дела минимум по двум статьям. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.



«Речь сейчас идёт о двух уголовных делах: по статье мошенничество и присвоение/растрата», – добавил собеседник «Чемпионата».

Ранее сообщалось, что в «Чертаново» прошли обыски, после которых Ларина и Хабарова увезли в отделение полиции для дачи показаний.



Напомним, Ларин объявил об уходе из «Чертаново» 30 марта. Он работал в клубе с 2008 года. Пост директора академии «Чертаново» занял Илья Савченко. Последние два года Илья Савченко возглавлял другое учреждение Москомспорта – футбольную школу «Смена».