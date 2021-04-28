Полиция задержала экс-директора академии «Чертаново» и спортивного директора клуба
Полиция задержала бывшего директора академии «Чертаново» Николая Ларина и спортивного директора московской команды Сергея Хабарова, сообщает «Спорт-экспресс». Источники «Чемпионата» подтверждают эту информацию.
В «Чертаново» прошли обыски, после которых Ларина и Хабарова увезли в отделение полиции для дачи показаний.
Напомним, Ларин объявил об уходе из «Чертаново» 30 марта. Он работал в клубе с 2008 года. Пост директора академии «Чертаново» занял Илья Савченко. Последние два года Илья Савченко возглавлял другое учреждение Москомспорта – футбольную школу «Смена».
«Чертаново» в 39 матчах набрало 26 очков и занимает 21-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги сезона-2020/2021. Лидером соревнований являются «Крылья Советов» (89).
Илья Савченко стал директором академии «Чертаново»
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