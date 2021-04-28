«Неожиданная ситуация». Куман признался, что удивлён борьбой «Барселоны» за чемпионство

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман в преддверии матча 33-го тура испанской Примеры с «Гранадой» признался, что не ожидал включения каталонского клуба в борьбу за победу в чемпионате Испании в нынешнем сезоне.
«Победа в предстоящем матче очень важна, потому что мы боремся за титул. В отдельной игре может произойти всё что угодно. Если оглянуться назад, это неожиданная ситуация. «Барселона» сильно отставала в чемпионате, и посмотрите, где мы оказались. Мы боремся за победу в Примере. В последних 17 матчах мы одержали 15 побед. Это впечатляет. Если бы мы не сыграли так успешно, мы бы выпали из борьбы за титул», — приводит слова Кумана Goal.com.
Матч 33-го тура Примеры «Барселона» — «Гранада» состоится завтра, 29 апреля, на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне. Начало встречи — в 20:00 мск.
- 28 апреля 2021
-
22:40
-
22:38
-
22:18
-
22:16
-
22:16
-
21:57
-
21:51
-
21:47
-
21:45
-
21:40
-
21:27
-
21:23
-
21:20
-
21:12
-
21:11
-
21:07
-
21:01
-
20:48
-
20:41
-
20:28
-
20:19
-
20:16
-
19:57
-
19:38
-
19:30
-
19:22
-
19:17
-
19:00
-
18:50
-
18:45
-
18:27
-
18:18
-
18:09
-
18:03
-
17:52