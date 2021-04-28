«Неожиданная ситуация». Куман признался, что удивлён борьбой «Барселоны» за чемпионство

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман в преддверии матча 33-го тура испанской Примеры с «Гранадой» признался, что не ожидал включения каталонского клуба в борьбу за победу в чемпионате Испании в нынешнем сезоне.



«Победа в предстоящем матче очень важна, потому что мы боремся за титул. В отдельной игре может произойти всё что угодно. Если оглянуться назад, это неожиданная ситуация. «Барселона» сильно отставала в чемпионате, и посмотрите, где мы оказались. Мы боремся за победу в Примере. В последних 17 матчах мы одержали 15 побед. Это впечатляет. Если бы мы не сыграли так успешно, мы бы выпали из борьбы за титул», — приводит слова Кумана Goal.com.



Матч 33-го тура Примеры «Барселона» — «Гранада» состоится завтра, 29 апреля, на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне. Начало встречи — в 20:00 мск.

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