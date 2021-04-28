Хавбек «Шахтёра» Майкон: украинский футбол сильно пострадал после войны

Бразильский полузащитник донецкого «Шахтёра» Майкон поделился мнением о состоянии украинского футбола.
«На Украине есть много интересных вещей, о которых почти никто в Бразилии не знает. Я тоже не знал. Конечно, у всего здесь есть обратная сторона, как и в других странах мира. Зима на Украине очень суровая, но у неё много преимуществ, бразильцы легко здесь адаптируются.
Украинский футбол сильно пострадал после войны. Здесь были команды с большой покупательной способностью. После войны многие компании обанкротились, футбол пострадал, как и всё украинское общество в целом. Понятно, что некоторые команды не в состоянии сравняться с «Шахтёром» и киевским «Динамо». Но они демонстрируют характер, как и бразильские клубы», — приводит слова Майкона Gazeta Esportiva.
- 28 апреля 2021
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