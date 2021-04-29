Месси готов сократить оклад в два раза, если «Барселона» подпишет контракт по особой схеме

«Барселона» предприняла первые шаги в сторону продления контракта с нападающим Лионелем Месси, истекающего этим летом.



Как сообщает Catalunya Radio со ссылкой на TV3, президент сине-гранатовых Жоан Лапорта провёл встречу с отцом футболиста Хорхе Месси, в ходе которой стороны выразили желание продолжить сотрудничество.



По информации источника, Лапорта не стал делать конкретного предложения, поскольку клубу предстоит финансовый аудит, который позволит понять истинные возможности каталонцев. Президент «Барселоны» ожидает результатов проверки без оптимизма и поэтому попросил Месси пойти на компромисс по зарплате.



Утверждается, что Лео готов снизить нынешний оклад на 50 процентов, если клуб подпишет с ним соглашение на два года, которое будет предусматривать последующий переезд в MLS (желательно в «Интер Майами») и роль представителя клуба в США. После возвращения из Штатов 33-летний аргентинец хочет получить должность в структуре «Барселоны».

Источник: «ПСЖ» предложил Месси 3-летний контракт, от которого он не сможет отказаться