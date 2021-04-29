Брендан Роджерс прокомментировал информацию об интересе к нему «Тоттенхэма»
Главный тренер «Лестер Сити» Брендан Роджерс отреагировал на информацию об интересе к нему со стороны «Тоттенхэм Хотспур».
«Тоттенхэм» — прекрасный клуб, один из самых больших клубов Британии, но сейчас я нахожусь в счастливом месте. Я очень уважаю наших игроков, руководство. Я чувствую, что хочу продолжить работу здесь. Я всем доволен, потому что получил игроков, которые выкладываются всем сердцем. Я вижу будущее в этой команде», — приводит слова Роджерса Goal.
После ухода Жозе Моуринью исполняющим обязанности главного тренера «Тоттенхэма» стал бывший футболист клуба Райан Мэйсон.
В турнирной таблице английской Премьер-лиги «Лестер» занимает третье место, «Тоттенхэм» — седьмое.
Видеообзор матча «Лестер» — «Кристал Пэлас»:
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