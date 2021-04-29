Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц высказался о судействе в РПЛ

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц высказался о судействе в Российской Премьер-Лиге.
«Не знаю об окончательном решении, которое было принято на комитете. Всё внимание на игре с «Рубином». А решение, которое принял главный судья той встречи, останется за ним.
Очень сложно оценить такие моменты. Наверное, это не моя компетенция. Если говорить о решении в матче с «Химками», то, вероятно, оно повлияло на ход игры. Исход встречи во многом зависел от этого решения. Что касается судейства в России, то могу отметить, что судьбу того или иного момента решает жёлтая или красная карточка. Часто судьи не разрешают игрокам вести допустимую борьбу, которую стоило бы позволять. Я говорю про большое количество матчей, которые просмотрел. В рамках российского чемпионата много матчей, к сожалению, заканчивается в неравных составах», — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.
- 29 апреля 2021
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