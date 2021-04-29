Юрист объяснил пункт об инсайдерской информации в законопроекте о борьбе с договорняками

Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев прокомментировал законопроект, направленный на борьбу с договорными матчами и коррупцией в спорте, который подготовило Министерство спорта.



«Предлагаемые нормы расширяют понятие противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования. В частности, проектом определяется содержание «конфликта интересов в сфере физической культуры и спорта» и «инсайдерской информации в сфере физической культуры и спорта. Противоправным влиянием на результат спортивного соревнования, помимо подкупа спортсменов и других уже перечисленных в законодательстве приёмов, будут считаться использование инсайдерской информации, а также непринятие мер по предотвращению конфликта интересов. Перечень инсайдерской информации будут определять спортивные федерации и профессиональные лиги. При этом к инсайдерской информации не может быть отнесена общедоступная информация, а также сведения, опубликованные в СМИ.



Нередко инсайдерская информация используется для игры на тотализаторе. Но также она может стать способом незаконного влияния на результат матча, если, допустим, команде сообщат тактический план на будущую игру, подготовленный их противником. Таким образом, лица, уличённые в попытках спортивного шпионажа и продаже инсайдерской информации, могут быть привлечены к ответственности», — приводит слова Груздева пресс-служба Ассоциации юристов России.

В Госдуму внесут законопроект о борьбе с договорными матчами и коррупцией в спорте