Мигель Альмирон — о своём высказывании про «Ньюкасл»: мои слова неправильно перевели

Полузащитник «Ньюкасл Юнайтед» Мигель Альмирон прокомментировал своё неоднозначное заявление относительно будущего в команде. Ранее он сказал: «Я хотел бы играть в команде, которая борется за более высокие места, чем «Ньюкасл Юнайтед»».
«Мои слова неправильно перевели. Я не имел в виду, что хочу играть за другую команду. Как я уже говорил раньше, я очень счастлив в «Ньюкасле». Думаю лишь о том, чтобы помочь команде достичь целей и добиться прогресса», — приводит слова Альмирона Sky Sports.
Мигель Альмирон 31 января 2019 года заключил контракт с «Ньюкасл Юнайтед» на пять с половиной лет, перейдя из клуба MLS «Аталанта Юнайтед». Сумма трансфера составила € 24 млн. На тот момент этот трансфер был самым дорогим в истории клуба с северо-востока Англии.
В нынешнем сезоне АПЛ 27-летний парагваец провёл 29 матчей, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.
Видеообзор матча «Ливерпуль» — «Ньюкасл»
- 29 апреля 2021
-
16:58
-
16:45
-
16:25
-
16:25
-
16:23
-
16:06
-
16:01
-
15:59
-
15:48
-
15:40
-
15:35
-
15:30
-
15:21
-
15:16
-
15:13
-
15:07
-
15:00
-
14:55
-
14:52
-
14:50
-
14:42
-
14:38
-
14:16
-
14:11
-
14:09
-
14:02
-
13:45
-
13:36
-
13:35
-
13:34
-
13:27
-
12:53
-
12:45
-
12:31
-
12:24