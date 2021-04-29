Мигель Альмирон — о своём высказывании про «Ньюкасл»: мои слова неправильно перевели

Полузащитник «Ньюкасл Юнайтед» Мигель Альмирон прокомментировал своё неоднозначное заявление относительно будущего в команде. Ранее он сказал: «Я хотел бы играть в команде, которая борется за более высокие места, чем «Ньюкасл Юнайтед»».

«Мои слова неправильно перевели. Я не имел в виду, что хочу играть за другую команду. Как я уже говорил раньше, я очень счастлив в «Ньюкасле». Думаю лишь о том, чтобы помочь команде достичь целей и добиться прогресса», — приводит слова Альмирона Sky Sports.

Мигель Альмирон 31 января 2019 года заключил контракт с «Ньюкасл Юнайтед» на пять с половиной лет, перейдя из клуба MLS «Аталанта Юнайтед». Сумма трансфера составила € 24 млн. На тот момент этот трансфер был самым дорогим в истории клуба с северо-востока Англии.



В нынешнем сезоне АПЛ 27-летний парагваец провёл 29 матчей, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.

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