Фабрегас — о Головине: такой умный игрок сможет заиграть где угодно

Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас высказался по поводу перспектив российского хавбека Александра Головина.

«Какой чемпионат подошёл бы Головину больше всего? Французский, нет? Он же вроде тут играет. На самом деле, он продолжает учиться, у него большие перспективы. Посмотрим, ему ещё многое надо сделать здесь, для этого клуба. Не думаю, что в одной стране ему будет хорошо, а в другой прям нет. Такой умный игрок, как он, сможет заиграть где угодно», — сказал Фабрегас в интервью для ютуб-канала Нобеля Арустамяна.

Головин перешёл в «Монако» летом 2018 года из ЦСКА. Сумма трансфера составила € 30 млн. В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 18 матчах французской Лиги 1, в которых забил четыре гола и отдал восемь результативных передач. Головин принимал участие в матче 34-го тура чемпионата Франции с «Анже» (1:0).

«Монако», набрав 71 очко, занимает третье место в турнирной таблице Лиги 1, уступая лишь действующему чемпиону «Пари Сен-Жермен» (72) и «Лиллю» (73).