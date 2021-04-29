«Фабрегас чем-то похож на Дзюбу». Головин назвал своих лучших друзей в «Монако»

Российский полузащитник Александр Головин рассказал об игроках «Монако», с которыми общается больше всего.

«Фабрегас — мой лучший друг? Он не то, чтобы друг. У нас разные поколения и разное мышление. Он очень хороший парень, я с ним много общаюсь, он позитивный, всегда даёт советы. Не ожидал, что человек такого масштаба может себя так вести. Не знаю, как зародилась дружба с Фабрегасом. Я замечаю, что он старается помочь. Просто он больше общается со мной, чем с кем-то из французов. Понятно, что он любит общаться с Марипаном, потому что оба говорят по-испански. Йоветич тоже знает испанский отлично. Но перед игрой и во время матча постоянно подходит ко мне и что-то говорит.

Помню был момент, когда он сказал, что я ему должен быть благодарен. Я не понял, почему. Когда мы играли против «Страсбура» и тренер хотел меня заменить. Я очень устал тогда. А на поле еще был Фолланд. Его очень редко меняют. Когда Фабрегас выходил на поле, он знал, что выйдет вместо меня. Он попросил тренера поменять Фолланда, а не меня. Чтобы Сеск вышел под нападающим, а я был справа. Тогда будет больше шансов исправить игру. Тренер так и поступил. Он послушал его, правда, в итоге ничего не получилось исправить.

Я у Фабрегаса спрашивал что-то, но в основном он сам любит рассказывать. Даже спрашивать не нужно. Он чем-то на Дзюбу похож. Разговаривает постоянно. Он рассказывал про скорости в АПЛ. Сказал, что тут тяжелее играть, чем в Англии в каких-то моментах. Когда принимаешь мяч, тут на такой скорости несутся на тебя. Иногда даже подумать не успеваешь. Приходится это делать заранее. Конечно, в АПЛ это тоже есть. Но он игрок не быстрый. Поэтому ему моментами сложнее играть с командами вроде «Дижона».

А мой лучший друг — это Кевин Фолланд. Постоянно с ним общаюсь. Он, кстати, тоже в компьютер играет. Были моменты, когда мы с ним в рестораны ходили. Он играет на приставке. В Европе же никто не любит компьютеры. Но мы с ним играем в одну игру, только я с компьютера, а он — с приставки», — сказал Головин в интервью для ютуб-канала Нобеля Арустамяна.