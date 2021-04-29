Ловрен: было бы здорово сыграть в составе сборной Хорватии против России в Петербурге

Защитник «Зенита» Деян Ловрен признался, что хотел бы сыграть в составе сборной Хорватии на стадионе в Санкт-Петербурге против сборной России на чемпионате Европы — 2020.

«Было бы здорово встретиться со сборной России на Евро на стадионе в Санкт-Петербурге. Нам сейчас неизвестно, на каких стадионах какие отборочные матчи будут проводиться. Может быть, это и получится. И тогда это будет, конечно, очень замечательно и интересно, потому что сборная России всегда сильно играет на квалификационной стадии различных чемпионатов. Это сильная команда, в 2018 году мы это видели. Однако и в той, и в другой команде сменились уже игроки. Это будут другие команды, другие футболисты, но это будет интересно», — сказал Ловрен в интервью для ютуб-канала Евро-2020 в Санкт-Петербурге.