Орлов рассказал, что помешало Луческу в «Зените»

Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением по поводу причин неудачной работы Мирчи Луческу в «Зените».
«Луческу всё доказал. Он приехал в Киев, хотя болельщики были категорически против, поскольку в матчах с «Шахтёром» динамовцы часто были мальчиками для битья. Мирча сказал президенту: «Мы выиграем». И он выиграл, да ещё с отрывом. Сегодня прошла информация, что президент киевского «Динамо» выписал Луческу премию $ 1 млн. Он, конечно, настоящий тренер.
Помните, у «Зенита» с Мирчей были сборы в Швейцарии, тогда начали забивать. А потом… Я находился рядом с командой, всё видел. В клубе разные работники, и там очень холодно относились к Луческу. Не было такого, как с Виллаш-Боашем, Спаллетти, Адвокатом, что если тренер говорит, то всё исполняется. Мирча не мог добиться встречи с генеральным директором, о чём мне рассказывал Спиридон. Была прохлада, и что-то внутри команды не сложилось. Не было той атмосферы в раздевалке, когда один за всех и все за одного. Луческу потерял время.
Что касается Манчини, то ему пришла в голову идея уезжать в сборную. И он просто забыл «Зенит», его уже клуб не волновал. Вот такое неудачное приглашение было», — сказал Орлов в ходе прямой трансляции на своём ютуб-канале.
- 29 апреля 2021
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