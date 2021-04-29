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Орлов рассказал, что помешало Луческу в «Зените»

Орлов рассказал, что помешало Луческу в «Зените»
Футбол / РПЛ 0
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Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением по поводу причин неудачной работы Мирчи Луческу в «Зените».

«Луческу всё доказал. Он приехал в Киев, хотя болельщики были категорически против, поскольку в матчах с «Шахтёром» динамовцы часто были мальчиками для битья. Мирча сказал президенту: «Мы выиграем». И он выиграл, да ещё с отрывом. Сегодня прошла информация, что президент киевского «Динамо» выписал Луческу премию $ 1 млн. Он, конечно, настоящий тренер.

Помните, у «Зенита» с Мирчей были сборы в Швейцарии, тогда начали забивать. А потом… Я находился рядом с командой, всё видел. В клубе разные работники, и там очень холодно относились к Луческу. Не было такого, как с Виллаш-Боашем, Спаллетти, Адвокатом, что если тренер говорит, то всё исполняется. Мирча не мог добиться встречи с генеральным директором, о чём мне рассказывал Спиридон. Была прохлада, и что-то внутри команды не сложилось. Не было той атмосферы в раздевалке, когда один за всех и все за одного. Луческу потерял время.

Что касается Манчини, то ему пришла в голову идея уезжать в сборную. И он просто забыл «Зенит», его уже клуб не волновал. Вот такое неудачное приглашение было», — сказал Орлов в ходе прямой трансляции на своём ютуб-канале.

Мирча Луческу: меня считают легендой, но я не согласен. Не хочу быть легендой, хочу жить!
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