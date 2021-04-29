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«Вильярреал» — «Арсенал»: Пепе сократил разрыв в счёте, реализовав пенальти на 73-й минуте

«Вильярреал» — «Арсенал»: Пепе сократил разрыв в счёте, реализовав пенальти на 73-й минуте
Футбол / Лига Европы 0
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В первом матче 1/2 финала Лиги Европы УЕФА «Вильярреал» принимает лондонский «Арсенал». Встреча проходит на стадионе «Керамика — Эль-Мадригал» в Вильярреале (Испания).

На 71-й минуте полузащитник «Вильярреала» Мануэль Тригерос совершил опасный подкат, судья встречи, после консультации с системой VAR, принял решение назначить одиннадцатиметровый удар в пользу «Арсенала». На 73-й минуте нападающий лондонского клуба Николас Пепе подошёл к точке и хладнокровно реализовал попытку.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Вильярреал» — «Арсенал».

Обслуживает встречу бригада арбитров из Португалии во главе с Артуром Соарешем Диашем. Ассистенты — Руй Лисинью Тавариш и Паулу Соариш. Резервный рефери — Тьягу Мартинш. Ответная встреча 1/2 финала Лиги Европы УЕФА «Арсенал» — «Вильярреал» пройдёт 6 мая на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне (Англия).

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