«Рома» провела три вынужденные замены за первый тайм матча с «МЮ»

В первом матче 1/2 финала Лиги Европы УЕФА «Манчестер Юнайтед» принимает римскую «Рому». Встреча проходит на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия). На момент перерыва гости выигрывают со счётом 2:1.

Примечательно, что за первый тайм этого матча «Рома» провела три вынужденные замены. На 6-й минуте из-за травмы поле был вынужден покинуть полузащитник Жордан Верету. На 28-й минуте по причине повреждения был заменён голкипер «волков» Пау Лопес. А на 37-й минуте эту тенденцию дополнил Леонардо Спинаццола. Кроме того, перед свистком на перерыв ещё одно повреждение получил защитник гостей Рожер Ибаньес, но о серьёзности его травмы и необходимости замены пока неизвестно.

Таким образом, в распоряжении тренерского штаба «Ромы» осталось две замены, которые они смогут провести лишь в перерыве. Римляне использовали все три слота для замен, не оставив их на второй тайм.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Манчестер Юнайтед» — «Рома».

Ответная встреча команд пройдёт 6 мая на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия). Во второй полуфинальной паре Лиги Европы сильнейшего выявят «Вильярреал» и лондонский «Арсенал».