«Ювентус» может продать Дибалу в случае непопадания клуба в ЛЧ

Нападающего «Ювентуса» и сборной Аргентины Пауло Дибалу могут продать в летнее трансфертное окно, если туринский клуб не попадёт в Лигу чемпионов по итогам нынешнего сезона. Об этом сообщает Corriere dello Sport.
По информации источника, «Ювентус» не достиг соглашения о продлении контракта с игроком и может продать его летом, чтобы не отпустить свободным агентом в следующем году.
Также сообщается, что перспективы Дибалы в клубе зависят, в том числе, и от будущего Криштиану Роналду, который может покинуть Турин летом. При этом сам Дибала хочет остаться в «Ювентусе».
В настоящий момент в Серии А у трех клубов с третьего по пятое место («Наполи», «Ювентус», «Милан») в активе одинаковое количество очков — 66. «Ювентус» располагается на четвёртлй позиции.
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