Сесар Аспиликуэта: Пулишич — потрясающий футболист

Защитник лондонского «Челси» Сесар Аспиликуэта оценил игру одноклубника Кристиана Пулишича. Американский атакующий полузащитник отметился голом в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» (1:1).

«Кристиан здорово завершил атаку, он проявил выдержку, оказавшись перед воротами. Он принимает лучшие решения в игре с мячом и без мяча. У него очень умные забегания, с которыми сложно справляться защитникам.

Он потрясающий футболист. Пулишич прибыл из другой страны, он растёт и прогрессирует с каждой игрой. Я очень рад, что он забил в этом матче, потому что он важный игрок для команды", — приводит слова Аспиликуэты официальный сайт клуба.



Ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА «Челси» — «Реал» пройдёт 5 мая на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия).

Видеообзор матча «Вест Хэм Юнайтед» — «Челси»: