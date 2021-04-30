Сесар Аспиликуэта: Пулишич — потрясающий футболист

Защитник лондонского «Челси» Сесар Аспиликуэта оценил игру одноклубника Кристиана Пулишича. Американский атакующий полузащитник отметился голом в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» (1:1).
«Кристиан здорово завершил атаку, он проявил выдержку, оказавшись перед воротами. Он принимает лучшие решения в игре с мячом и без мяча. У него очень умные забегания, с которыми сложно справляться защитникам.
Он потрясающий футболист. Пулишич прибыл из другой страны, он растёт и прогрессирует с каждой игрой. Я очень рад, что он забил в этом матче, потому что он важный игрок для команды", — приводит слова Аспиликуэты официальный сайт клуба.
Ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА «Челси» — «Реал» пройдёт 5 мая на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия).
Видеообзор матча «Вест Хэм Юнайтед» — «Челси»:
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