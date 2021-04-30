Ан. Мостовой: хочется остановить «Локомотив», в «Зените» никто не переживает

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой поделился ожиданиями от предстоящего матча 28-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом».



«Безусловно, это очень важный матч, ведь он может стать для нас чемпионским. Но в этом сезоне были и хорошие игры со «Спартаком», и Лига чемпионов. Я давно мечтал в ней сыграть, поэтому матчи Лиги для меня пока самые ценные.



Пока абсолютно спокоен. Хотя, конечно, этот матч станет большим событием. Хочется остановить «Локомотив», который набрал отличный ход. «Химки» мы уже остановили. «Локомотив» сейчас показывает очень хороший футбол. Будет интересно. Атмосфера спокойная, нормальная. Никто не переживает, все игроки уверены в своих силах», — цитирует Мостового пресс-служба «Зенита».

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