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Виктор Вальдес вернётся в «Барселону»

Виктор Вальдес вернётся в «Барселону»
Футбол / Испания 0

Бывший вратарь «Барселоны» Виктор Вальдес принял приглашение вернуться в каталонский клуб на тренерскую должность, сообщает Sport.es.

По информации источника, Вальдес станет тренером вратарей в академии клуба. Ранее испанец уже работал в «Барселоне». В 2019 году бывший вратарь был назначен тренером Барселоны U-19, однако, проработав всего три месяца, покинул клуб. Во многом его уход был вызван многочисленными конфликтами с Патриком Клюйвертом. В 2020 году Вальдес возглавил команду «Орта» из четвёртого испанского дивизиона.

Виктор Вальдес с 2002 по 2014 год выступал за «Барселону». Испанский страж ворот является рекордсменом среди голкиперов по числу проведённых матчей в истории каталонского клуба.

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