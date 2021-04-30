Виктор Вальдес вернётся в «Барселону»

Бывший вратарь «Барселоны» Виктор Вальдес принял приглашение вернуться в каталонский клуб на тренерскую должность, сообщает Sport.es.



По информации источника, Вальдес станет тренером вратарей в академии клуба. Ранее испанец уже работал в «Барселоне». В 2019 году бывший вратарь был назначен тренером Барселоны U-19, однако, проработав всего три месяца, покинул клуб. Во многом его уход был вызван многочисленными конфликтами с Патриком Клюйвертом. В 2020 году Вальдес возглавил команду «Орта» из четвёртого испанского дивизиона.



Виктор Вальдес с 2002 по 2014 год выступал за «Барселону». Испанский страж ворот является рекордсменом среди голкиперов по числу проведённых матчей в истории каталонского клуба.

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