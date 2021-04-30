Гвардиола: чтобы поддерживать стабильность годами, нужны качественные футболисты

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о главных аспектах успеха своих подопечных в нынешнем сезоне.
«Главная причина нашего успеха в этом сезоне — уровень футболистов. Во вторую очередь мы смогли не забивать голову чем-то ещё, кроме следующей игры. Мы преуспеваем благодаря уровню футболистов и их интеллекту.
Всегда можно выиграть что-то в одном из сезонов, но, чтобы поддерживать стабильность годами, есть только один секрет — нужны качественные игроки. Мы стараемся покупать как можно более хороших футболистов, чтобы максимально долго оставаться на высшем уровне», — цитирует испанского специалиста официальный сайт «горожан».
«Манчестер Сити» в 33 матчах набрал 77 очков и уверенно занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021, опережая идущего вторым «Манчестер Юнайтед» (67) на 10 очков.
Завтра, 1 мая, подопечные Хосепа Гвардиолы в матче 34-го тура АПЛ в гостях встретятся с «Кристал Пэлас». Начало встречи — в 14:30 мск.
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