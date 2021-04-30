Пиоли: меня всегда поддерживали владельцы «Милана». Я работаю в великом клубе

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал последние результаты клуба.



«Мы провели отличную первую половину сезона. Сейчас результаты чуть хуже, но команда всегда демонстрировала правильное отношение, желание расти. Мы должны продемонстрировать свою силу. Нужно показать лучшие качества, командный дух и приложить большие усилия. Если нам не удастся выполнить эти вещи, будет трудно добиться определённых результатов.



Меня всегда поддерживали клуб и владельцы. В руководстве находятся люди, которые знают, что такое футбол. Они понимают, что случаются непростые моменты по ходу сезона. Я работаю в великом клубе, поэтому ожидания высоки», — приводит слова тренера Football Italia.



Ранее сообщалось, что «Милан» может расстаться с Пиоли, если не попадёт в ЛЧ. Его могут сменить Массимилиано Аллегри или Иван Юрич.

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