Защитник «Лестера» устроил перекус прямо во время матча с «Саутгемптоном». Видео

В Саутгемптоне на стадионе «Сент-Мэри» проходит стартовый матч 34-го тура английской Премьер-лиги «Саутгемптон» — «Лестер Сити». Идёт 40-я минута встречи, счёт не открыт — 0:0.



На 29-й минуте, после очередного нарушения правил и последовавшего за ним свистка арбитра, произошёл интересный эпизод — судья прервал матч примерно на одну минуту, чтобы защитник «лис» Уэсли Фофана мог прервать пост в Рамадан и подкрепиться. 20-летний француз подбежал к кромке поля, выпил бутылку сока и съел банан, после чего матч продолжился.

Видео момента с участием Уэсли Фофана

Рамадан — месяц обязательного для мусульман поста. В течение месяца рамадан мусульмане в дневное время отказываются от приёма пищи, питья, курения и интимной близости. В 2021 году Рамадан продлится с 12 апреля по 12 мая.



Подопечные Брендана Роджерса в 33 матчах набрали 62 очка и занимают третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Святые» (36) — на 15-м месте. У команды Ральфа Хазенхюттля один матч в запасе.



Матч первого круга «Лестер» — «Саутгемптон» состоялся 16 января и завершился победой «лис» со счётом 2:0.