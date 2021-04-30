«Саутгемптон» в меньшинстве открыл счёт в матче с «Лестером». Видео

В Саутгемптоне на стадионе «Сент-Мэри» проходит стартовый матч 34-го тура английской Премьер-лиги «Саутгемптон» — «Лестер Сити». Идёт 70-я минута встречи, счёт ничейный — 1:1.
Счёт был открыт на 61-й минуте — полузащитник «святых» Стюарт Армстронг открылся на пас со штрафного и пробил с ходу, мяч попал в руку нападающего гостей Келечи Ихеаначо, за что судья, выдержав паузу, назначил пенальти. Полузащитник и капитан «Саутгемптона» Джеймс Уорд-Праус уверенно реализовал одиннадцатиметровый.
Видео гола Джеймса Уорд-Прауса
Подопечные Брендана Роджерса в 33 матчах набрали 62 очка и занимают третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Святые» (36) — на 15-м месте. У команды Ральфа Хазенхюттля один матч в запасе.
Матч первого круга «Лестер» — «Саутгемптон» состоялся 16 января и завершился победой «лис» со счётом 2:0.
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