Зидан: когда у тебя в команде 7-8 серьёзных травм, задаёшься вопросом, что происходит

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан высказался по поводу большого количества травмированных игроков в обойме «Королевского клуба».
«Я не могу объяснить, чем это вызвано. У каждого клуба были проблемы, возможно, мы пострадали больше. Добраться до этой точки так, как мы это сделали, несмотря на трудности, — удивительное отражение характера команды и того, что дал каждый игрок. Всё это благодаря упорному труду и преданности делу. Вере в то, что делаешь на поле.
Когда у тебя в команде семь или восемь серьезных травм, задаёшься вопросом, что происходит. Но мы верим в себя, и это ключ к тому, чтобы пройти через сложности. Как тренер я очень расстроен, потому что хочу, чтобы мои игроки были здоровыми и в хорошей форме.
Когда один из них получает травму или у него случается рецидив, меня это не радует, но мы должны двигаться вперёд и оставаться на позитиве. Там, где есть проблемы, всегда существуют решения, и мы постоянно пытаемся их найти», — приводит слова Зидана официальный сайт «Реала».
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