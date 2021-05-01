Роджерс — о результате матча с «Саутгемптоном»: расстраивающий, но у нас есть ещё 4 игры

Главный тренер «Лестер Сити» Брендан Роджерс прокомментировал результат матча с «Саутгемптоном».
«Немного расстраивающий результат. Не думаю, что мы сделали достаточно для победы в сегодняшнем матче, хотя имели отличную возможность, играя в большинстве большую часть встречи. Стоит отдать должное сопернику, они оборонялись глубоко и компактно. «Лестер» же играл слишком медленно. У нас осталось четыре игры в чемпионате для достижения нашей цели. Мы находимся в шикарном положении», — приводит слова наставника BBC.
В Саутгемптоне на стадионе «Сент-Мэри» прошёл стартовый матч 34-го тура английской Премьер-лиги «Саутгемптон» — «Лестер Сити». Встреча завершилась вничью — 1:1. Подопечные Брендана Роджерса в 34 матчах набрали 63 очка и занимают третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021.
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