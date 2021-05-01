Клопп: «Манчестер Сити» не остановить. Бороться с ними каждый год всё сложнее

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался об уровне конкуренции в английской Премьер-лиге.

«Всегда становится труднее, потому что Сити никогда не останавливается. Это ясно. Они не останавливались и не остановятся. Бороться с «Манчестер Сити» каждый год всё сложнее. Два года подряд они висели у нас на шее. Хорошо, что на сезон «Ливерпуль» опередил их, но мы и не ждали, что так будет следующие 10 лет подряд.

Определённо, сейчас все видят, что на подходе и «Манчестер Юнайтед». «Челси» находится на прекрасной позиции, как я и говорил, Тухель унаследовал подарок, и мы видим, что они действительно хороши. Наверняка будут и другие команды. Например, «Лестер», где есть блестящий тренер и исполнители топ-уровня, умеющие справляться с разными ситуациями. Никто не должен списывать со счетов «Тоттенхэм» или «Арсенал». Очевидно, что на взлёте и «Вест Хэм».

И как может быть проще? Дело не только в «Ман Сити», но хорошо, что с ними мы встречаемся только дважды за сезон. Так что, получается, «Ливерпуль» обязан выигрывать все оставшиеся матчи, но в этой лиге это практически невозможно.

Мы рассуждаем уже о следующем сезоне, а кого это волнует в данный момент? В следующем году мы отдадим всё, что в наших силах, но сейчас мы сосредоточены на ближайшей игре», — цитирует Гвардиолу Goal.